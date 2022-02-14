مرتضى يكشف موعد فتح ملفات التجديد وموقف كارتيرون وعمر كمال.. واندهاش بسبب صبحي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن موعد فتح ملف التجديد للاعبي الفريق، وكذلك موقف مدرب الفريق باتريس كارتيرون من الاستمرار مع الأبيض.

وقال منصور في مؤتمر صحفي بعد فوزه وقائمته بانتخابات الزمالك: "الفريق مرتبط بخوض مباريات مهمة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. الفريق سيسافر لأنجولا وسيتم فتح ملف التجديد للاعبين بعد الانتهاء من مباراتي ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي دوري الأبطال".

وأوضح مرتضى: "كارتيرون مستمر مع الفريق. المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب في التعادل".

وأكد منصور أن عضو المجلس جمال عبد الحميد سيكون رئيسا للبعثة في أنجولا لمباراة ساجرادا.

وفي نفس الإطار، قال منصور إنه مندهش من قرار اللجنة السابقة لإدارة النادي بشأن وضع بند أحقية شراء في عقد إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق والذي وصفه بـ "مستقبل حراسة المرمى في مصر" مقابل 25 مليون جنيه.

وأكمل "عمر كمال عبد الواحد لاعب الزمالك سيعود للفريق بعد نهاية الموسم الحالي له مع فيوتشر، لأنه لاعب فذ وموهوب والفريق يحتاجه".

وشدد على أن جميع اللاعبين المعارين سيعودون لصفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

واستدرك منصور: "حصلنا على حكم لصالحنا في القضية التي رفعها النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق السابق".

وأتم منصور "كذلك، سنحل المشكلة الخاصة بفرجاني ساسي".