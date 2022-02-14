هدف ميسي ليس كافيا.. الاتحاد يتعادل مع إيسترن كومباني ويفشل في دخول المربع الذهبي

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

تعادل الاتحاد السكندري مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد أحمد عادل ميسي، بينما سجل فراس عيفية هدف إيسترن كومباني.

التشكيل

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بدأ الاتحاد المباراة بعبد الله نصيب ومحمود شبانه في خط الدفاع، بينما دفع علاء عبد العال بأحمد أمين أوفا وفراس عيفية في خط هجوم إيسترن كومباني.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بوتيرة هادئة مع سيطرة نسبية لإيسترن كومباني الذي كاد أن يتقدم في الدقيقة العاشرة بتسديدة أرضية من أحمد أوفا لولا تألق الحارس أحمد يحيى.

وفي الدقيقة الـ 27 وعلى عكس سير المباراة تقدم أحمد عادل ميسي من منتصف الملعب ومر من لاعبين من إيسترن كومباني قبل أن يسدد تسديدة رائعة بباطن القدم سكنت الشباك مسجلا الهدف الأول للاتحاد.

وكاد أوفا أن يتعادل بعد أربع دقائق فقط لإيسترن كومباني بعد مرور بشكل جيد من المدافعين ولكنه سدد فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 45 احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد عرقلة على المنفرد بالمرمى عبد الغني محمد، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغلى الحكم ركلة الجزاء باعتبار أن العرلقة تمت من خارج منطقة الجزاء مع إشهار البطاقة الحمراء لبنجامين أوفوتو لاعب إيسترن كومباني.

وفي الشوط الثاني تعادل إيسترن كومباني سريعا في الدقيقة الـ 51 عن طريق فراس عيفية بعد خطأ من صبري رحيل في التغطية ليخطف عيفية الكرة ويسجلها في المرمى.

وكاد ميسي أن يعيد كرة الهدف الأول مرة أخرى في الدقيقة الـ 65 بانطلاقة جديدة من منتصف الملعب ولكن أحمد دعدور حارس إيسترن تمكن من تصدي لكرته تلك المرة.

وفي الدقيقة الـ 77 ألغى الحكم هدفا للاتحاد سجله البديل بنجامين بواتنج لوجوده في حالة تسلل.

بذلك التعادل ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 13 في المركز السادس وبفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز الرابع، كما حصل إيسترن كومباني على النقطة الثانية في الدوري ليظل في المركز الـ 18 والأخير.

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