مدافع برشلونة يعتذر لـ إسبانيول بعد إشارته المؤسفة

وجه رونالد أراوخو مدافع برشلونة اعتذارا لنادي وجماهير إسبانيول بعدما بدر منه في دربي المدينة الذي انتهى بالتعادل 2-2 بالدوري الإسباني .

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وظهر أراوخو وهو يشير بيده ويصيح بجملة "إلى الدرجة الثانية" للمنافس في إشارة إلى إمكانية اقتراب الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وذلك مع نهاية اللقاء.

ونشر أراوخو بيانا عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيه: "أريد أن أعتذر لفريق إسبانيول ككل عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها، ما حدث كان نتيجة التوتر الذي شهدته هذه القمة المثيرة".

وأضاف "لست فخورا بما حدث، لأنني أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحترمون الفرق والجماهير المنافسة".

ولم يخسر برشلونة ديربي كتالونيا في الدوري أمام إسبانيول منذ يناير 2007 بقيادة فرانك ريكارد.

وشارك أراوخو في المباراة بشكل أساسي حتى نهاية الشوط الأول قبل أن يتم استبداله في الاستراحة بسبب شعوره ببعض الآلام.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي عن إصابة رونالد أراوخو مدافع الفريق والتي تعرض لها أمام إسبانيول.

وأشار النادي في بيانه إلى أن إصابة أراوخو عبارة عن شد في ساقه اليسرى وبأنه لن يكون متاحا للمشاركة حتى حل المشكلة.

ولم يعلن برشلونة عن مدة الغياب المتوقعة بعد إصابة اللاعب.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي والذي سيقام على ملعب كامب نو يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن يغيب أراوخو عن المباراة.