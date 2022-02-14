بالفيديو - بونو يوضح لـ في الجول سبب المشادات في مباراة مصر والمغرب

أجاب ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب على سؤال FilGoal.com حول المشادات بين منتخب بلاده ومنتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ياسين بونو النادي : إشبيلية المغرب

وأقصى منتخب مصر نظيره المغربي من ربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وأجاب بونو على سؤال FilGoal.com خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمّته LaLiga: "ما حدث بعد المباراة عادي".

وأضاف حارس مرمى منتخب المغرب "عندما يفوز فريق ويخسر الآخر تكون الدماء حامية بعض الشيء".

وتابع نجم أسود أطلس "كان هناك بعض التوتر وليس أكثر من ذلك، علاقتنا جيدة مع كل المصريين، عصام الحضري ووائل جمعة والبقية، وبالتالي هدأنا جميعًا".

ونشبت مشادة بين لاعبي منتخب مصر والمغرب عقب نهاية اللقاء كما تم توقيع عقوبات من كاف على الجانبين.

وكان قد تم إيقاف روجير دي سا مساعد كارلوس كيروش لمدة أربع مباريات بجانب إيقاف مروان داوود لمباراتين.

وتم تخفيض عقوبة مروان داوود بعد ذلك إلى مباراة واحدة بينما تم تغريمه 5 آلاف دولار، بجانب تغريم الاتحاد المصري 10 آلاف دولار لسوء السلوك العام.

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