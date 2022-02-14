استبعاد رباعي الإسماعيلي عن مواجهة بيراميدز

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 16:35

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي - أحمد رمضان بيكام - الصور من حساب الإسماعيلي

يشهد لقاء الإسماعيلى أمام بيراميدز غياب كل من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفوارى جان موريل بسبب الإصابة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وقال مجدي الباز طبيب الإسماعيلي للموقع الرسمي: "محمد الشامي سيعود للتدريبات بعد مواجهة بيراميدز".

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وأجرى الجهاز الإداري للإسماعيلي إجراءات الاتفاق مع نظيره نادي القناة لإقامة مباراة ودية بينهما يوم السبت المقبل.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش من أجل تجهيز جميع اللاعبين تمهيدا للاعتماد على جهودهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الشامي خضع لبرنامج تأهيلي شامل خلال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة".

واختتم طبيب الإسماعيلي تصريحاته "الشامي سيكون جاهزا لما بعد مواجهة بيراميدز، ومشاركته في لقاء الجونة وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وكان الشامي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي في منافسات كأس الرابطة.

وصعد الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية بعد تصدر مجموعته.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط بعد خوض ثماني مباريات.

الإسماعيلي بيراميدز
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