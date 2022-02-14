الاتحاد الإيطالي يطالب رابطة الدوري بتأجيل جولة كاملة من أجل الأتزوري

طلب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من رابطة الدوري تأجيل جولة كاملة من أجل إفساح المجال لمنتخب إيطاليا للاستعداد لمباريات الملحق الأوروبي أواخر شهر مارس المقبل.

وتستضيف إيطاليا منتخب مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي يوم 24 مارس المقبل، على أن يلعب الفائز منهما يوم 29 ضد الفائز من لقاء البرتغال وتركيا على تذكرة التأهل للمونديال.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تصريحات لراديو أنكيو: "طالبنا رابطة الدوري الإيطالي بتأجيل مباريات الجولة 30 لمنح بعض الوقت للمنتخب من أجل الاستعداد لمباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022".

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 يوم 20 مارس، أي قبل 4 أيام من مباراة إيطاليا المهمة أمام مقدونيا الشمالية.

وأضاف جرافينا "ستكون صفحة مظلمة في تاريخ إيطاليا إذا لم نتأهل لكأس العالم المقبلة".

وشدد "يجب أن يتأهل الأتزوري للمونديال، لدينا الإمكانات التي تصل بنا إلى هذا الهدف، بالرغم من أننا ندرك صعوبة المهمة".

وتابع "لقد عقدنا أوضاعنا بأنفسنا، لكن ايطاليا تعلم دائما كيفية النهوض بعد أحلك اللحظات، هناك تفاؤل في صفوف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة روبرتو مانشيني".

وتتبقى 3 مقاعد أوروبية للتأهل لمونديال قطر 2022 يتنافس عليها 12 منتخبا.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أسكتلندا × أوكرانيا – ويلز × النمسا

المجموعة الثانية: روسيا × بولندا – السويد × التشيك

المجموعة الثالثة: إيطاليا × مقدونيا الشمالية – البرتغال × تركيا

الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثانية، ومن يفوز في النهائي يتأهل مباشرة لكأس العالم.

المواعيد

مباريات نصف نهائي المجموعات أحد يومي 24 أو 25 مارس.

النهائي أحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه.