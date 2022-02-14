تشكيل الدوري - أحمد يحيى يحرس مرمى الاتحاد.. وفراس عيفية يقود هجوم إيسترن كومباني

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري وعلاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني التشكيل الأساسي قبل مواجهة الفريقين.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق إيسترن كومباني على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

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حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: هشام صلاح - محمود شبانة - عبد الله نصيب - صبري رحيل

الوسط: مروان عطية - مورو ساليفو - أحمد عادل ميسي - خالد الغندور - عبد الغني محمد

الهجوم: أوجستينو مابولولو

بينما تشكيل إيسترن كومباني كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

الدفاع: الحسيني طه - أحمد عبد الموجود - محمد صالح - كمال أبو الفتوح

الوسط: عبد العزيز موسى - مودي ناصر - أحمد متعب - بنيامين أفوتو

الهجوم: أحمد أوفا - فراس عيفية

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 12 نقطة بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الدوري المصري الاتحاد إيسترن كومباني
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