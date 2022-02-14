انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(1) إيسترن كومباني.. التعادل يحسم المباراة

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

أخبار متعلقة
الأهلي يلبي طلب المريخ السوداني ويستضيف مبارياته في دوري الأبطال دي ليخت يعتذر لجماهير يوفنتوس عامر حسين يكشف لـ في الجول خريطة الدوري قبل مواجهتي السنغال.. وموقف الدوليين من الكأس برشلونة يعلن إصابة أراوخو

ق77. هدف ملغي للاتحاد السكندري عن طريق بواتنج

ق65. انطلاقة رائعة من أحمد عادل ميسي من نصف الملعب لينفرد بالمرمى ولكن دعدور يتصدى ويخرجها لركنية

ق51. جووووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق فراس العيفية بعد خطأ من صبري رحيل في التغطية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يقرر طرد بينجامين أوفوتو بسبب تدخل العنيف وإلغاء ركلة الجزاء بسبب ارتكاب الخطأ من خارج منطقة الجزاء

ق45. ركلة جزاااء للاتحاد السكندري بعد التحام ضد عبد الغني

ق31. مرور رائع من أوفا وتسديدة فوق المرمى

ق27. جوووووول أول للاتحاد السكندري عن طريق أحمد عادل ميسي بعد مرور من لاعبين وتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة

ق26. سيطرة من إيسترن كومباني بدون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد

ق10. تسديدة من أوفا ويتألق أحمد يحيي حارس الاتحاد في الإنقاذ

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد السكندري إيسترن كومباني الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – المقاصة (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة هدف ميسي ليس كافيا.. الاتحاد يتعادل مع إيسترن كومباني ويفشل في دخول المربع الذهبي استبعاد رباعي الإسماعيلي عن مواجهة بيراميدز تشكيل الدوري - أحمد يحيى يحرس مرمى الاتحاد.. وفراس عيفية يقود هجوم إيسترن كومباني
أخر الأخبار
إعادة اللقاء وعقوبات إيقاف.. قرارات فيفا بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين 23 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مرتضى يكشف موعد فتح ملفات التجديد وموقف كارتيرون وعمر كمال.. واندهاش بسبب صبحي 25 دقيقة | مصر
مباشر الدوري المصري – المقاصة (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة 34 دقيقة | الدوري المصري
بونو لـ في الجول: لم أقصد انتقاد خليلوزيتش.. والصحافة المغربية نقلت كلامي بشكل خاطيء 41 دقيقة | إفريقيا
هدف ميسي ليس كافيا.. الاتحاد يتعادل مع إيسترن كومباني ويفشل في دخول المربع الذهبي 46 دقيقة | الدوري المصري
مدافع برشلونة يعتذر لـ إسبانيول بعد إشارته المؤسفة 55 دقيقة | الدوري الإسباني
بالفيديو - بونو يوضح لـ في الجول سبب المشادات في مباراة مصر والمغرب 57 دقيقة | مصر
استبعاد رباعي الإسماعيلي عن مواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية 4 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال