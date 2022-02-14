دي ليخت يعتذر لجماهير يوفنتوس

وجه ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس اعتذارا لجماهير فريقه بعد التعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس مع أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي، ليحافظ على مكانه في المربع الذهبي.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة لأننا واجهنا خصما قويا مثل أتالانتا".

وأضاف :أعتقد أنها كانت مباراة جيدة بشكل عام. نعتذر لجماهيرنا لتحقيقنا نقطة واحدة فقط ولكننا واثقون من استمرار سلسلة النتائج الإيجابية".

وأكمل "بطولة الدوري صعبة ويجب التركيز على كل مباراة على حدة مع تحقيقنا أكبر قدر من النقاط".

من جهته، قال دانيلو لاعب البيانكونيري: "حاولنا الفوز بتلك المباراة بشتى الطرق ولكننا تمسكنا بهذه النقطة نظرا للطريقة التي سارت بها المباراة".

وتابع "من الممكن أن تتعادل في مواجهة مباشرة مع منافس مباشر كتلك خارج ملعبك ولكن ما زال أمامنا مساحة للتطور وتقديم الأفضل".

وسجل روزلان ميلانوفيسكي، بينما أحرز دانيلو هدف يوفنتوس.

وأتم "يعد هذا الهدف مهمًا جدًا بالنسبة لي وأهديه للفريق ككل لأننا مررنا بلحظات صعبة في الأشهر الماضية ولكننا بقينا متحدين وعملنا بجد".

بذلك التعادل حافظ يوفنتوس على وجوده في المربع الذهبي برصيد 46 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن أتالانتا الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 44 في المركز الخامس.