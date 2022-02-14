برشلونة يعلن إصابة أراوخو

أعلن برشلونة في بيان رسمي عن إصابة رونالد أراوخو مدافع الفريق والتي تعرض لها أمام إسبانيول.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وتعادل برشلونة مع إسبانيول بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وشارك أراوخو في المباراة بشكل أساسي حتى نهاية اشوط الأول قبل أن يتم استبداله في الاستراحة بسبب شعوره ببعض الآلام.

وأشار النادي في بيانه إلى أن إصابة أراوخو عبارة عن شد في ساقه اليسرى وبأنه لن يكون متاحا للمشاركة حتى حل المشكلة.

ولم يعلن برشلونة عن مدة الغياب المتوقعة بعد إصابة اللاعب.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي والذي سيقام على ملعب كامب نو يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن يغيب أراوخو عن المباراة.