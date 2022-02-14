كيمبيمبي: من الصعب الدفاع أمام بنزيمة.. وميسي نموذج لنا في حياتنا اليومية

تحدث كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان عن صعوبة مواجهة ريال مدريد وخصوصا كريم بنزيمة الذي يصعب الدفاع أمامه.

وأجرى كيمبيمبي حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كيمبيمبي: "العودة لمنافسات دوري الأبطال؟ لقد حصلنا على عطلة أعياد الميلاد ولكنها كانت قصيرة ونحن نظل محترفين ونواصل العمل حتى لو كان هناك فترة طويلة بين المباريات والكثير من الوقت لنعود نفسنا على عودة دوري الأطبال، ولكن نحن نعمل كل يوم في التدريبات ونحاول تطبيق ذلك خلال المباريات من أجل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد".

واستمر "من الواضح إنها مباراة كبيرة نتطلع إليها جميعا، نحن متحمسون جدا للعب مباريات مثل تلك ويجب أن نكون مستعيد للعب مباراة كبيرة إذا أردنا الفوز على فريق مثل ريال مدريد".

وتابع "دور راموس؟ لم نسأله أبدا عن ريال مدريد، أعرف بأنها ستكون مباراة غريبة بالنسبة له لأنه ناديه القديم الذي فاز معه بكل شيء ولكن اليوم هو مع باريس سان جيرمان وأتمنى أن يكون معنا بنسبة 100% عن مواجهة فريقه القديم".

وأضاف "من الصعب علي أن أدافع أمام ريال مدريد فهو زكي جدا في تحركاته ودائما ما يتجنب موقف واحد ضد واحد، لديه القدرة على رؤية الملعب ويعرف خصومه جيدا ولذلك يستطيع أن يهرب من الرقابة، هو مهاجم عالمي وستكون المباراة صعبة".

وأردف "لدينا لاعبون من الطراز العالمي هنا، لقد أتيحت لي الفرصة لأتدرب مع دافيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وماكسويل وتياجو موتا، واللعب مع لاعبين مثل ميسي، ونيمار، ومبابي لذلك هناك دائما نوع من الضغط".

وأتم "بالطبع نحن نتعلم كل يوم خصوصا مع وجود لاعبين مثل ميسي فهم يصنعون نموذجا، ليس فقط داخل أرض الملعب وعن كيفية الهجوم والدفاع، ولكن أنت تتعلم أيضا بعض الأشياء في حياتك اليومية، هناك بعض الأشخاص الذين لا يتأخرون أبدا ودائما جادين ومحترفين".

وانضم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.