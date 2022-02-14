كيمبيمبي: من الصعب الدفاع أمام بنزيمة.. وميسي نموذج لنا في حياتنا اليومية

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

بريسنيل كيمبيمبي - باريس سان جيرمان

تحدث كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان عن صعوبة مواجهة ريال مدريد وخصوصا كريم بنزيمة الذي يصعب الدفاع أمامه.

وأجرى كيمبيمبي حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كيمبيمبي: "العودة لمنافسات دوري الأبطال؟ لقد حصلنا على عطلة أعياد الميلاد ولكنها كانت قصيرة ونحن نظل محترفين ونواصل العمل حتى لو كان هناك فترة طويلة بين المباريات والكثير من الوقت لنعود نفسنا على عودة دوري الأطبال، ولكن نحن نعمل كل يوم في التدريبات ونحاول تطبيق ذلك خلال المباريات من أجل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد".

أخبار متعلقة
جوارديولا: لا أحد يضمن مكانه مهما كان تألقه.. سيتي أهم من المدرب وكل اللاعبين مباشر مؤتمر صحفي - مرتضى منصور: منعت اللاعبين من إعلان تأييدي في الانتخابات فينيسوس: أريد أن أصبح لاعبا عظيما.. وبنزيمة لاعب لم أشاهده إلا في ألعاب الفيديو مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل بطاقات كأس إفريقيا تُبعد عبد المنعم أمام السنغال

واستمر "من الواضح إنها مباراة كبيرة نتطلع إليها جميعا، نحن متحمسون جدا للعب مباريات مثل تلك ويجب أن نكون مستعيد للعب مباراة كبيرة إذا أردنا الفوز على فريق مثل ريال مدريد".

وتابع "دور راموس؟ لم نسأله أبدا عن ريال مدريد، أعرف بأنها ستكون مباراة غريبة بالنسبة له لأنه ناديه القديم الذي فاز معه بكل شيء ولكن اليوم هو مع باريس سان جيرمان وأتمنى أن يكون معنا بنسبة 100% عن مواجهة فريقه القديم".

وأضاف "من الصعب علي أن أدافع أمام ريال مدريد فهو زكي جدا في تحركاته ودائما ما يتجنب موقف واحد ضد واحد، لديه القدرة على رؤية الملعب ويعرف خصومه جيدا ولذلك يستطيع أن يهرب من الرقابة، هو مهاجم عالمي وستكون المباراة صعبة".

وأردف "لدينا لاعبون من الطراز العالمي هنا، لقد أتيحت لي الفرصة لأتدرب مع دافيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وماكسويل وتياجو موتا، واللعب مع لاعبين مثل ميسي، ونيمار، ومبابي لذلك هناك دائما نوع من الضغط".

وأتم "بالطبع نحن نتعلم كل يوم خصوصا مع وجود لاعبين مثل ميسي فهم يصنعون نموذجا، ليس فقط داخل أرض الملعب وعن كيفية الهجوم والدفاع، ولكن أنت تتعلم أيضا بعض الأشياء في حياتك اليومية، هناك بعض الأشخاص الذين لا يتأخرون أبدا ودائما جادين ومحترفين".

وانضم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
فينيسوس: أريد أن أصبح لاعبا عظيما.. وبنزيمة لاعب لم أشاهده إلا في ألعاب الفيديو يويفا يطرح استفتاء لاختيار أفضل لحظة في آخر 30 موسما من دوري أبطال أوروبا حوار - حكيمي: ريال مدريد لديه مكانة في قلبي.. وهذا سبب رحيلي عن النادي راديو مونت كارلو: تأكد غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - أحمد يحيى يحرس مرمى الاتحاد.. وفراس عيفية يقود هجوم إيسترن كومباني 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(0) إيسترن كومباني.. بداية المباراة 15 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يلبي طلب المريخ السوداني ويستضيف مبارياته في دوري الأبطال 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دي ليخت يعتذر لجماهير يوفنتوس 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
برشلونة يعلن إصابة أراوخو 39 دقيقة | الدوري الإسباني
عامر حسين يكشف لـ في الجول خريطة الدوري قبل مواجهتي السنغال.. وموقف الدوليين من الكأس 51 دقيقة | الدوري المصري
إصابة تريبيير بكسر في القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
كيمبيمبي: من الصعب الدفاع أمام بنزيمة.. وميسي نموذج لنا في حياتنا اليومية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض