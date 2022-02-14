مرتضى منصور: اللجنة السابقة سبب حصول بوطيب على حكم ضدنا.. ولن نترك حقنا في كهربا

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 13:45

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك موقف النادي في قضايا مرفوعة ضده من لاعبين سابقين، وتحدث عن موقفه من اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" الذي ترك النادي في 2019.

وحسم مرتضى منصور رئاسة النادي بعدما حصد 56% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة وعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين للحديث في أمور مختلفة.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بمقر نادي الزمالك:"حصلنا اليوم على حكم لصالح النادي في القضية التي رفعها معروف يوسف. سنفوز بقضية خالد بوطيب، اللاعب حصل على حكم ضد النادي لأن اللجنة السابقة لم ترسل محاميا يتابع القضية. ولن نترك حقنا في قضية (محمود عبد المنعم) كهربا".

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وأضاف "فوز القائمة بانتخابات النادي يعتبر معجزة إلهية".

وأضاف "منعت أي لاعب في أي فريق رياضي بالنادي من إعلان تأييده لي في الانتخابات حتى نحافظ على نزاهة العملية الانتخابية".

وأتم "أشكر المرشحين المستقلين في الانتخابات، سيكون لهم دور في النادي".

ويترأس مرتضى نادي الزمالك منذ 2014.

فاز بانتخابات 2014 و2017 قبل أن يوقف عاما في 2020 بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وعاد مرتضى لرئاسة النادي في نوفمبر الماضي قبل أن يفوز بالانتخابات مرة أخرى.

الزمالك مرتضى منصور
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