فينيسوس: أريد أن أصبح لاعبا عظيما.. وبنزيمة لاعب لم أشاهده إلا في ألعاب الفيديو

تحدث ريال مدريد عن أهمية ما يقدمه كل من كارلو أنشيلوتي وكريم بنزيمة من أجله وكيفية المساهمة في تطويرة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأجرى فينيسيوس حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (ويفا) على هامش مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوربوا.

وقال فينيسيوس: "طريقة لعبي تعتدم على الشخصية، فأنا لا أخاف ارتكاب الأخطاء وإذا ارتكبتها استمر في المحاولة من أجل أن ألعب بسعادة".

واستمر "أؤمن بأنني قد تطورت وما زال لدي المساحة لأتطور أكثر لأنني صغير جدا وأحاول التعلم من اللاعبين العظماء الموجودين هنا، سعيد جدا لأن الجميع يحاول مساعدتي بقدر استطاعتهم من أجل أن أتطور وأتعلم بسرعة".

وتابع "أنشيلوتي مدرب عظيم فاز بالكثير من البطولات ويحب اللاعبين الصغار، هو يثق بنا ويعطينا الثقة التي نحتاجها، وبسبب صغر سننا أحيانا يتحدث معنا بطلف شديد".

وواصل "لقد كانت لدي الثقة دائما في لعبي ولكن عندما تبدأ في تسجيل وصناعة الأهداف أكثر تصبح أكثر أهمية للفريق وبالطبع تحصل على ثقة أكبر وتبدأ في الرغبة على المساعدة بغض النظر عن الطريقة أو نوع المباراة".

وأضاف "بنزيمة إنسان رائع ويفعل كل شيء من أجل مساعدتي داخل وخارج الملعب ويعطيني بعض النصائح لكنه بالطبع يفعل ذلك أكثر على أرض الملعب إنه حلم أصبح حقيقة أن تلعب معه إنه لاعب لم أشاهده إلا في ألعاب الفيديو كما أن جودته مذهلة اعتقد أنني لم ألعب مطلقا مع مهاجم من مستواه، هو مختلف عن البقية ويقدم الكثير لفريقنا عندما لا يكون في الملعب فإننا نفتقده".

"الوصول للمباراة رقم 150؟ أنا أبلغ من العمر 21 عاما ولعبت مباريات كثيرة بالفعل مع النادي الأفضل في العالم، وكنت من ضم وهذا أمرا رائع بالنسبة لي لأنني أريد أن استمر لأطول فترة ممكنة وأريد تحطيم العديد من الأرقام القياسية أريد أن أكون لاعبا عظيما وأن ألعب الكثير من المباريات بقميص هذا النادي".

ووصل فينيسوس جونيور لمباراته رقم 150 بمقيص ريال مدريد عندما شارك في تعادل الفريق مع فياريال في المباراة السابقة في الدوري الإسباني.