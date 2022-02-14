مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال

حصل محمد عبد المنعم مدافع مصر والأهلي على بطاقتين صفراويتين في الأدوار الإقصائية من كأس إفريقيا 2021، الأولى ضد المغرب والثانية في النهائي أمام السنغال.

وهو ما يعني إيقافه عن اللقاء المقبل لمنتخب مصر.

لكن يبقى السؤال، هل يغيب اللاعب البالغ عمره 23 عاما عن أول مباراة رسمية للفراعنة في أي بطولة؟ أم مباراة مرتبطة بكأس إفريقيا؟ أي في تصفيات بطولة 2023؟

وقالت تقارير إن عبد المنعم سيغيب عن لقاء الذهاب ضد السنغال، في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بسبب حصوله على بطاقتين في إقصائيات كأس إفريقيا.

وتوجه FilGoal.com لسؤال مصدر في لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر لـFilGoal.com:"لائحة كاف لا توقف اللاعب في بطولة مختلفة إلا في حالة واحدة، تعرضه للطرد المباشر وأن يذكر الحكم في تقريره أن ذلك بسبب سلوك غير رياضي".

وأضاف "في هذه الحالة يسري الإيقاف على أول مباراة رسمية للفريق بغض النظر عن البطولة".

وواصل "لكن الإيقاف بسبب تراكم البطاقات يسري على المباراة الرسمية المقبلة في البطولة ذاتها".

وبذلك سيغيب عبد المنعم عن مباراة مصر الأولى في تصفيات كأس إفريقيا 2023.

لكنه يستطيع اللعب ضد أسود التيرانجا في ذهاب تصفيات المونديال.

ويستضيف الفراعنة فريق السنغال في 23 مارس المقبل ثم يخوضون الإياب في داكار.

والفائز في مجموع المواجهتين سيعبر لمونديال قطر.

وخسرت مصر أمام السنغال قبل 8 أيام بركلات الترجيح في نهائي كأس إفريقيا 2021.