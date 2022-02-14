أليجري: دي ليخت أثبت أهميته

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

أشاد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأهمية دور مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت وذلك بعد التعادل مع أتالانتا.

وتعادل يوفنتوس مع أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي، ليحافظ على مكانه في المربع الذهبي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان سيكون من المؤسف خسارة مباراة لعبنا فيها بشكل جيد من الناحية الفنية".

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وأضاف "للأسف، افتقدنا بعض الأمور في إنهاء الهجمات وقمنا بعدد من الأخطاء. لكن لعبنا مباراة جيدة بشكل عام".

وأكمل "لقد واجهنا الخطورة في مناسبتين في نهاية الشوط الأول أثبت خلالهما ماتيس دي ليخت أهميته، وفي الشوط الثاني في الهجمة التي أدت إلى الركلة الحرة التي سجل منها روزلان مالينوفسكي الهدف".

وأتم "كان رد فعل الفريق بعد تلقي الهدف مهمًا. هدف دانيلو في الدقائق الأخيرة كان مستحقًا. دعونا نستعد الآن لدربي يوم الجمعة أمام تورينو".

وسجل روزلان ميلانوفيسكي، بينما سجل دانيلو هدف يوفنتوس.

بذلك التعادل حافظ يوفنتوس على وجوده في المربع الذهبي برصيد 46 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن أتالانتا الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 44 في المركز الخامس.

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