يويفا يطرح استفتاء لاختيار أفضل لحظة في آخر 30 موسما من دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 12:25

كتب : نادر عيد

شعار دوري أبطال أوروبا

بمناسبة مرور 30 عاما على أول موسم يجري بالنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استفتاء عبر موقعه الرسمي لاختيار أفضل لحظة في تاريخ البطولة.

تمتد بطولة دوري الأبطال منذ عام 1956، لكن مسماها ونظامها تجدد في 1991 بإضافة دور المجموعات، وهو النظام المبني عليه في المنافسة على اللقب منذ ذلك الحين.

وحدد يويفا 16 لحظة ليختار الجمهور من بينها الأفضل في تاريخ البطولة.

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في الأسبوع الجاري طرح يويفا أول 8 لحظات للمنافسة ليختار الجمهور 4 منها.

المنافسة الأولى - هدف كريستيانو رونالدو بركلة خلفية مزدوجة ضد يوفنتوس (2018) x عودة برشلونة بالفوز على باريس سان جيرمان 6-1 (الريمونتادا الشهيرة في 2017)

المنافسة الثانية - تصرف ترينت أليكساندر-أرنولد السريع في لقاء ليفربول وبرشلونة (2019) x صدمة فوز نادي شيريف على ريال مدريد في الموسم الجاري

المنافسة الثالثة - هدف ليونيل ميسي من ركلة حرة ضد ليفربول (2019) x هدف ميسوت أوزيل لأرسنال ضد لودوجوريتس (2016)

المنافسة الرابعة - أول هدف لميسي مع باريس في دوري الأبطال (2021) x تصدي الحارس جريجوري كوبي لنادي ليون ضد برشلونة (2001)

وأعلن يويفا توفير جوائز للمصوتين أبرزها رحلة لحضور نهائي الموسم الجاري من البطولة وقسائم شراء لمنتجات عبر موقعه الرسمي وكرات الموسم الحالي من دوري الأبطال.

طالع كل اللحظات وصوت من هنا

دوري أبطال أوروبا
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