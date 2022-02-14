عامر حسين: الثلاثاء موعد القرار النهائي بشأن مصير كأس مصر للموسم الماضي

كشف عامر حسين عن حسم مصير الموسم الماضي من نسخة كأس مصر غدا الثلاثاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أنه سيتم عرض كافة التصورات على الاتحاد قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال عامر حسين عبر إذاعة أون سبورت: "الأجندة الدولية تبدأ 21 مارس وتنتهي يوم 29 وسنكون قد انتهينا من 13 جولة من الدوري".

وكشف "غدا الثلاثاء سنعرض كافة التصورات على مجلس إدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وجميع التوقيتات المتاحة للنسخة الماضية من كأس مصر".

وأوضح عامر حسين "بعد الاجتماع غدا نعلن القرار النهائي سواء باستكمال النسخة الماضية من كأس مصر أو إلغائه".

وبسؤاله عن نقل ملعب سموحة من الاسكندرية إلى برج العرب قال: "الأمر ليس بسبب سوء الأرضية ولكن بسبب خوض 3 مباريات لأندية إسكندرية هناك".

وتابع عامر حسين "خشينا وجود أمطار لذلك نقلنا واحدة من المباريات الثلاثة".

واختتم تصريحاته "أرض ملعب اسكندرية تحسنت خلال الفترة الأخيرة وسترون شكلا مغايرا بعد مباراتي المنتخب بعد زرع نجيلة جديدة".

وكانت قد تأهلت أندية بتروجت والزمالك وأسوان إلى نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

إذ يواجه الزمالك فريق أسوان، بينما ينتظر بتروجت الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز في ربع النهائي.