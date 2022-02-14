أمين عمر: هذا ما قاله لي الشناوي وشيكابالا قبل لقاء الأهلي والزمالك

كشف الحكم أمين عمر تفاصيل حديثه مع قائدي الأهلي والزمالك قبل انطلاق لقاء الفريقين الذي أداره الأول في 10 مايو الماضي.

وقال عمر عبر القناة الأولى:"(محمد) الشناوي و(محمود عبد الرازق) شيكابالا قالا لي لا تقلق من أي شيء، سنساعدك".

وأضاف "لذلك دخلت المباراة بتركيز كامل. الأمر ذاته حدث في المباراة التي أدارها محمود البنا، وأخرى أدارها محمد عادل".

وأتم "طمأننا اللاعبون والجهازان الفنيان، قالوا لن نختلق مشكلات خلال المباراة".

وانتهت تلك المباراة بهدف لمثله في الدور الثاني من الموسم الماضي للدوري المصري الممتاز الذي توج به الزمالك.

وآخر 3 مواجهات بين الأهلي والزمالك أدارها حكام مصريون.

وجرت العادة في السنوات الماضية على إسناد المباراة إلى حكم أجنبي، قبل أن يتغير الأمر في الموسم الماضي.