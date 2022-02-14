مواعيد مباريات 14 فبراير 2022.. مواجهتان في الدوري المصري وكهربا

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 10:16

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

يستأنف اليوم الإثنين الدوري المصري الممتاز ويلعب الاتحاد ضد ايسترن كومباني (3 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف مصر للمقاصة فريق طلائع الجيش (5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

ويلعب هاتاي سبور، الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا"، ضد جوزتيبي في الدوري التركي (7 مساء).

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