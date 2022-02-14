تشافي: نحتاج للمزيد من الفاعلية.. ليست نقطة جيدة ولكنها ليست سيئة

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اعتقاده بأن الفريق بحاجة للمزيد من الحسم والفاعلية، وذلك عقب تعادله مع إسبانيول بهدفين لكل فريق.

وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "إنها ليست نقطة جيدة ولكنها ليست نقطة سيئة".

وأضاف "كان يمكننا الخسارة ولكن كان يمكننا الفوز بصورة مثالية ولذلك هذا سيئ".

وأوضح "كنا نستحق أكثر. أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وخلقنا الكثير من الفرص".

وتابع تشافي "في هذه الفترة التي نلعب بها بشكل جيد نحن نحتاج للمزيد من الفاعلية والعمل الجاد".

واختتم "هذا هو الطريق الذي يجب أن نواصل السير عليه لتحقيق الهدف الرئيسي وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وتقدم بيدري في الدقيقة 2، ولكن تعادل إسبانيول بهدف سيرجي داردير ثم تقدم بهدف راؤول دي توماس، قبل أن يقتنص

ويحتل برشلونة المركز الرابع بـ39 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الخامس.