مورينيو: كنت سأرفض التعادل ولكن في الدقيقة 90 تختلف المشاعر

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما ارتياحه للخروج بنقطة من مباراة ساسولو التي انتهت بالتعادل 2-2، وذلك بفضل رأسية برايان كريستانتي التي أدركت هذا التعادل في اللحظات الأخيرة.

وقال مورينيو في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "حين تكون خاسرا في الدقيقة 90 وتتعادل تتغير ديناميكية المشاعر".

وأضاف "إذا قيل لي قبل المباراة إني سأتعادل سأقول لا، والأمر ذاته في نهاية الشوط الأول وفترة بين الشوطين، ولكن في الدقيقة 90، سيكون هذا مقبولا".

وأوضح "الآن يمكنني مقارنة هذه المباراة بهزائمنا أمام بولونيا وفيرونا وفينيسيا. هذه مباريات تحمل الكثير من التشابهات في دقائقها العشر الأخيرة".

وتابع "كان لدينا فرصنا للتعادل دائما، وإذا حصلت على نقطة من هذه المباريات سيزداد رصيدي 3 نقاط".

واختتم "التعادل لم يكن النتيجة التي أريدها، ولكن على الأقل تمنحنا الفرصة للشعور بأننا لم نخسر".

ويحتل روما المركز السابع بـ40 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ميلان في الوقت الحالي.