المصري لـ في الجول: نواجه أزمة كبيرة بسبب تعارض مواعيد مباريات الدوري مع الكونفدرالية

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 00:17

كتب : حامد وجدي

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اشتكى حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري من مواعيد مباريات فريقه في الدوري المصري، مؤكدا أنها تمثل ضغط كبير على الفريق الأخضر في مباريات بطولة الكونفدرالية.

وقال حسن عمار لـFilGoal.com: "نحن الآن في الكاميرون وسنعود بعد غد الموافق 15 من شهر فبراير الجاري في تمام العاشرة مساء، وتنتظرنا مباراة سيراميكا كليوباترا يوم 17 وفقا للجدول المحدد من قبل رابطة الأندية".

وأضاف "كيف سنلعب ضد سيراميكا قبل أقل من 36 ساعة من العودة إلى مصر بعد رحلة طيران لمدة 6 ساعات بالإضافة إلى ساعة ونصف طيران داخلي".

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وواصل "معنى ذلك أن الفريق سيلعب يوم 17 ويحصل على راحة يوم 18 ويستعد لمواجهة مازيمبي في يوم واحد فقط وهو غير كافي".

وواصل "سنلعب يوم 20 فبراير ضد مازيمبي، ثم سنخوض مباراة في الدوري يوم 23، ونسافر إلى الكونغو يوم 24 من أجل خوض مباراة الكونفدرالية يوم 27، لنعود ونلعب في الدوري يوم 3 مارس".

وأكمل "هذا عدد كبير من المباريات في وقت ضيق للغاية يتخلله سفر أكثر من مرة".

وأتم تصريحاته "فريقنا لا يضم لاعبين دوليين مثل سيراميكا كليوباترا، وإذا تأجلت المباراة لفترة التوقف الدولي لن يحدث أي شيء وهذا ما نتمناه".

وكان المصري تعادل مع القطن الكاميرون في افتتاح مبارياته في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المصري الدوري المصري الكونفدرالية
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