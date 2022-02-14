في الوقت القاتل.. برشلونة ينجو من خسارة الدربي لأول مرة منذ 2007

انتزع برشلونة تعادلا في الوقت القاتل مع مضيفه إسبانيول بهدفين لكل فريق في دربي كتالونيا الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.

سجل لإسبانيول سيرجي داردير في الدقيقة 40 وراؤول دي توماس في الدقيقة 65، بينما سجل هدفي برشلونة بيدري في الدقيقة 2 ولوك دي يونج في الدقيقة 96.

بهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

الشوط الأول

البداية أتت سريعة للغاية بعد دقيقة و17 ثانية حيث افتتح برشلونة بواسطة بيدري يسجل بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا.

وفي الدقيقة 15 سدد أداما تراوري ولكن بجوار القائم.

التعادل تأخر ولكنه أتى في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة بتوقيع سيرجي داردير من خارج المنطقة، عجز الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن عن التعامل معها.

هدفان احتسب أحدهما

في الدقيقة 56 استرد جافي التقدم بعد كرة طائشة سيطر عليها وتابعها في الشباك، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد اصطدام الكرة بفرينكي دي يونج في بداية اللعبة.

وأجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديله الأول في الدقيقة 62 بنزول بيير إيميريك أوباميانج بدلا من فرينكي دي يونج.

نجح إسبانيول في التقدم للمرة الأولى في الدقيقة 65 بعرضية رائعة من داردير إلى راؤول دي توماس الذي تسلم وسدد ببراعة في الزاوية الضيقة.

البديل الذهبي

واصل تشافي تبديلاته بنزول نيكو جونزاليس وعثمان ديمبيلي بدلا من جافي وجوردي ألبا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 89 حل لوك دي يونج بدلا من بيدري، ليشهد واقعة الطرد المزدوج التي راح ضحيتها جيرارد بيكيه ونيكو ميلاميد بعد شجار جمعهما في الدقيقة 93.

وأخيرا في الدقيقة 96 سجل دي يونج التعادل برأسية بعد عرضية من أداما تراوري، لتنتهي المباراة.

بذلك خاض جيرارد بيكيه مباراته رقم ٥٩٤ مع برشلونة وتقدم للمركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ النادي متجاوزا القائد السابق كارلس بويول.

كما نجح راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول في هز شباك برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد هذا الموسم.

وسجل دي توماس في ١٣ مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، يليه كريم بنزيمة الذي سجل في ١١ مباراة.

ولم يخسر برشلونة دربي كتالونيا في الدوري أمام إسبانيول منذ يناير 2007 بقيادة فرانك ريكارد.

بهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.