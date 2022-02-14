توابع الخسارة من الأهلي.. تقارير: رحيل جارديم عن الهلال السعودي واختيار البديل

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف ياسر إبراهيم في مرمى الهلال

يبدو أن الإعلان الرسمي عن رحيل ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن قيادة الفريق بات قريبا.

وخسر الهلال السعودي أمام الأهلي المصري بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال أبلغت جارديم بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

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وأشارت الصحيفة السعودية وفقا لمصادرها إلى أن إدارة الهلال حصلت على موافقة الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق.

وأوضح التقرير أن الهلال أنهى بالفعل إجراءات استخراج تأشيرات دخول دياز إلى السعودية.

وكشف التقرير أن الهلال أجرى محادثات أيضا مع كل من الروماني ميريل رادوي والبرتغالي جورجي خيسوس والأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السابق كخيارات بديلة.

وكان الهلال قد حصل على المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم للأندية وفشل في تحقيق الميدالية الأولى.

أما الأهلي فحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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