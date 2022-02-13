بهدف قاتل.. دانيلو ينقذ يوفنتوس من السقوط أمام أتالانتا ويحافظ على مكانه في المربع الذهبي

بهدف متأخر تعادل يوفنتوس مع أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب جيويس بمدينة بيرجامو في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي، ليحافظ على مكانه في المربع الذهبي.

التشكيل

بدأ يوفنتوس المباراة بثلاثي هجومي مكون من دوسان فلاهوفيتش، وباولو ديبالا، وألفارو موراتا.

وسجل روزلان ميلانوفيسكي، بينما سجل دانيلو هدف يوفنتوس.

كان أتالانتا صاحب البوادر الهجومية الأولى في المباراة بعد انفراد لمورييل الذي وجد تشيزيني أمامه خارج منطقة الجزاء ليصطدم به وتذهب الكرة لبوجا الذي سدد ليخرها دي ليخت قبل الوصول للمرمى.

الحكم عاد لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود خطأ من تشيزيني يستوجب البطاقة الحمراء وهو ما تأكد منه ليستكمل اللعب.

وكاد بوجا مرة أخرى أن ينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 42 ولكن دي ليخت تألق مرة أخرى وتصدى لتسديدة بوجا من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني بدأ أتالانتا بنفس الوضعية الهجومية بتسديدة قوية من مارتن دي رون من على حدود منطقة الجزاء ولكن تشيزني تألق في التصدي بصعوبة.

وظهر فلاهوفيتش أخيرا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس سبورتييل تألق هو الآخر في التسديد وإخراج الكرة.

وفي الدقيقة الـ 76 تمكن أتالانتا أخيرا من تسجيل الهدف الأول عن طريق مالينوفسكي الذي سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خادعت تشيزيني لتسكن الشباك.

وكاد أتالانتا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 84 عن طريق هاتيبور ولكن القائم أنقذ مرمى تشيزيني.

وفي الدقيقة الـ 92 استغل دانيلو ركلة ركنية نفذها ديبالا بشكل رائع ليضع الكرة برأسية في شباك أتالانتا مسجلا هدف التعادل في توقيت قاتل ليوفنتوس.

بذلك التعادل حافظ يوفنتوس على وجوده في المربع الذهبي برصيد 46 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن أتالانتا الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 44 في المركز الخامس.