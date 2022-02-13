عضو اتحاد الكرة: لم تصلنا معلومة عن إجراء تغيير في جهاز المنتخب.. وموقف الدوري

الأحد، 13 فبراير 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر قبل بداية الشوط الإضافي الأول

نفى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب.

وأشارت تقارير إلى إجراء تغييرات على الجهاز الفني بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفني.

وقال إيهاب الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "كمجلس إدارة ليس لدينا أي معلومة عن إجراء تغيير في الجهاز الفني".

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وأوضح "كلها مجرد اجتهادات ولا يمكنني التأكيد بنعم أو لا وإحداث بلبلة في الوسط الرياضي".

وأضاف "كل طلبات الجهاز الفني سيتم الاستجابة لها من الاتحاد وهدفنا التأهل لكأس العالم، كان هناك اجتماعا بين كيروش وحازم إمام وسيتم عرض طلباته".

وكشف الكومي "هناك اجتماع فني يوم الثلاثاء مع الجهاز الفني للمنتخب وإصدار القرارات في نفس اليوم لأنه لا يوجد لدينا رفاهية الوقت قبل مواجهتي السنغال".

وتابع "كيروش يعود إلى القاهرة بنهاية الأسبوع الجاري لبدء التحضيرات، وإذا تم طلب تأجيل مباريات في الدوري المصري سنفعل ذلك، ولكن المشكلة في المباريات القارية للأندية".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري تصريحاته "قد نبدأ معسكر المنتخب في مارس ببعض اللاعبين المحليين".

ويلعب منتخب مصر مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام السنغال يومي 24 و29 من شهر مارس المقبل.

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