مدرب الإسماعيلي: الانسجام هو شرط دخول الصفقات الجديدة للتشكيل.. والفريق أصبح لديه شخصية

شدد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي على ضرورة انسجام العناصر الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال شهر يناير الماضي من أجل دخولهم في تشكيل الفريق.

وقال خضر في تصريحات للصحفيين: "الصفقات الجديدة تحتاج إلى الوقت من أجل الانسجام مع باقي أعضاء الفريق والوصول لأعلى المعدلات البدنية وهو ما سيكون له مردود إيجابي على النتائج".

وتابع "الفريق أصبح لديه شخصية ولم يعد مطمع لأي فريق يقابله من أجل الحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف "أصبح الإسماعيلي متماسك دفاعيا ولكن ينقصه تطوير الجانب الهجومي وصنع الفرص أمام المرمى والعمل على ترجمتها إلى أهداف".

وواصل "مشوار الدوري ما زال طويلا ونتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وأتم "النتائج ستتحسن مع الوقت على بشرط استمرار رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وتحفيزهم الدائم على تقديم أقصى ما لديهم في الملعب وتجنب وضعهم تحت ضغط".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء 16 فبراير في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد خوضه 8 مباريات.