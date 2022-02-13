كرة طائرة - سموحة يهزم الزمالك في ختام الجولة الثالثة من قبل نهائي الدوري

تغلب فريق سموحة على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري المصري.

وتم تقسيم الـ12 فريقا المتأهلين من الدور التمهيدي على مجموعتين لتقام ست جولات لتحديد المتأهلين للدور النهائي.

ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

وفاز سموحة على الزمالك بعدما تقدم في أول شوطين 25-21 و25-22 بينما عادل الزمالك النتيجة بالفوز 25-23 و25-18 وحسم الفريق السكندري المباراة بالشوط الفاصل 17-15.

وبعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة قبل ثلاث جولات من النهاية بينما سموحة ثانيا برصيد 17 نقطة.

أما المجموعة الأولى فبعد فوز الأهلي على طلائع الجيش عزز تصدره بـ 24 نقطة بينما تجمد رصيد الفريق العسكري عند 16 نقطة وضمن كلاهما التأهل للمرحلة الختامية.