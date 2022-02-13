مران الزمالك - كارتيرون يلغي التدريبات الفنية خوفا من الإجهاد

الأحد، 13 فبراير 2022 - 22:17

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون الزمالك إنبي الدوري المصري

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وإطالات بمجمع الصالات بمقرالنادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على تنفيذ اللاعبين للتدريبات البدنية والإطالات من أجل إزالة الإهاق لدى اللاعبين بعد مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.

وفضل كارتيرون خوض جميع اللاعبين لتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم والاكتفاء بهذه الفقرة وعدم خوض تدريبات فنية، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمباراة سموحة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تعادل مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي أمس السبت، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الاثنين بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة، على أن يخوض مرانه الختامي ببرج

الزمالك سموحة الدوري المصري
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