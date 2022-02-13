فينجادا لـ في الجول: كيروش سيعود لمصر لمتابعة لاعبي الدوري عن قرب

كشف نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري عن موعد عودة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عقب نهاية إجازته.

وصل البرتغالي كيروش على فترة إجازة عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، والتي حصل فيها منتخب مصر على المركز الثاني بعد الخسارة في النهائي أمام السنغال.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "شخصية كيروش لا تتغير وأعتقد أنه عندما جاء لتدريب منتخب مصر قال لوسائل الإعلام إن المنتخب مثل البيت بدون أبواب والجميع يستطيع الدخول والخروج، وبالطبع في أي وقت يمكن ضم لاعبين جدد لصفوف الفراعنة".

وأضاف "الجهاز الفني بالكامل سيستمر في مشاهدة اللاعبين في الدوري المصري وبطولات الأندية الإفريقية، وهذا يعني أن أي لاعب يعمل بجد مع ناديه لديه فرصة للانضمام لمنتخب مصر، وذلك مثلما ألقى كيروش نظرة مكثفة على اللاعبين قبل كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "كيروش سيعود لمصر الأسبوع المقبل بعد نهاية فترة إجازته، لأنه يريد مشاهدة اللاعبين من الملاعب ومعرفة أدوارهم بشكل أكبر وعن قرب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، خلال شهر مارس المقبل.