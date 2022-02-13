رأسية قاتلة تنقذ روما من السقوط أمام ساسولو

حقق روما تعادلا صعبا مع ساسولو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف روما كل من تامي أبراهام وبريان كريستانتي، بينما سجل كل من حامد جونيور تراوري وكريس سمولنج بالخطأ في مرمى فريقه لمصحلة ساسولو.

تقدم أبراهام لروما في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس كونسييلي.

وبعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني تعادل ساسولو بعد عرضية من تراوري غيرت اتجاهها من سمولنج وخادعت الحارس روي باتريسيو لتسكن الشباك.

وعاد تراوري ليضيف الهدف الثاني مستغلا عرضية رائعة من دومينيكو بيراردي داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة بأريحية ويسدد بقوة في الشباك.

وشهدت الدقيقة الـ 78 طرد جيان ماركو فيراري لاعب ساسولو بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة الـ 94 استغل كريستانتي ركنية نفذها جوردان فيريتوت ليضع رأسية اخرجها الدفاع ولكن بعد مرورها خط المرمى ليسجل هدف التعادل لروما.

بذلك التعادل ارتفع رصيد روما للنقطة الـ 40 في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي، كما ارتفع رصيد ساسولو للنقطة الـ 30 في المركز الـ 12.

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