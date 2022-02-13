كرة سلة - فلامنجو يحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على حامل اللقب

الأحد، 13 فبراير 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

فلامنجو - كرة سلة

نجح فلامنجو البرازيلي في تحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وتغلب فلامنجو على سان بابلو بورجوس الإسباني حامل لقب النسخة السابقة بنتيجة 75-62 في المباراة النهائية.

وسبق لفلامنجو تحقيق لقب البطولة في نسخة عام 2014 بينما حصد وصافة نسخة 2019.

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أما سان بابلو بورجوس فكان قد حصد لقب لانسخة الماضية بعد الفوز على كويمسا الأرجنتيني.

وبذلك رفعت فرق أمريكا الجنوبية رصيدها إلى 4 ألقاب بينما يبقى التفوق للفرق الإسبانية بـ 9 ألقاب سابقة.

وكان فلامنجو قد تغلب على ليكلاند ماجيك الأمريك في نصف النهائي.

بينما بورجوس قد تغلب على الزمالك في البطولة التي استضافتها مصر للمرة الأولى.

وأقيمت المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في النسخة 31 من البطولة.

وحصد ليكلاند ماجيك المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الزمالك.

كرة سلة كأس العالم للأندية فلامنجو
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