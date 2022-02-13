تشكيل برشلونة - أوباميانج على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم الكتالوني

الأحد، 13 فبراير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي برشلونة بهدف دي يونج في مرمى ديبورتيفو ألافيس

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في "دربي كتالونيا" ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست – رونالدو أروخو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: أداما تراوري – فيران توريس – جافي

البدلاء: نيتو – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – أرناو تيناس – ريكي بويج – نيكو – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي – عثمان ديمبيلي – بيير إيميريك أوباميانج

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