تشكيل برشلونة - أوباميانج على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم الكتالوني
الأحد، 13 فبراير 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في "دربي كتالونيا" ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينو ديست – رونالدو أروخو – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري
خط الهجوم: أداما تراوري – فيران توريس – جافي
البدلاء: نيتو – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – أرناو تيناس – ريكي بويج – نيكو – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي – عثمان ديمبيلي – بيير إيميريك أوباميانج