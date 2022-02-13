مستغلا تعثر بايرن.. دورتموند يضرب يونيون برلين بثلاثية ويقلص الفارق مع الصدارة

استغل بوروسيا دوورتموند تعثر بايرن ميونيخ وحقق الفوز على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دوتموند كل من ماركو رويس ورافاييل جوريرو.

وشهد تشكيل دورتموند استمرار غياب إيرنلج هالاند بسبب معاناته من الإصابة.

تقدم رويس بالهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الـ 18 بعدما تلقى تمريرة من محمود داوود داخل منطقة الجزاء ليمر من المدافع ويسدد كرة بيسراه مرت من بين أقدام حارس المرمى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 25 أضاف رويس الهدف الثاني مستغلا اصطدام دونيل مالين بمدافع يونيون برلين لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف رافاييل جوريرو الهدف الثالث لدورتموند بعد متابعة لتصدي حارس المرمى لعرضية من الناحية اليسرى ليسجل في الشباك الخالية.

بذلك الفوز ارتفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 46 في المركز الثاني ليقلص الفارق مع بايرن ميونيخ صاحب الصدارة لـ 6 نقاط بعد هزيمة الأخير أمس أمام بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما توقف رصيد يونيون برلين عند النقطة الـ 34 في المركز السابع بفارق الأهداف عن لايزبج صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.