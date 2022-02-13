كرة سلة - سوسا: تعرضت لإصابة خفيفة لذلك لم أشارك في الشوط الثاني.. وموقف بطولة إفريقيا

كشف إدجار سوسا محترف سلة الزمالك عن تعرضه لإصابة خفيفة خلال مواجهة ليكلاند ماجيك في تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وخسر الزمالك أمام الفريق الأمريكي بنتيجة 113-78 وتألق سوسا في الفترتين الأولى والثانية.

وقال سوسا عبر قناة أون تايم سبورتس: "أعتقد أنني قدمت أداءا جيدا ولكن للأسف تعرضت لإصابة خفيفة في العضلة الخلفية".

وكشف "بسبب تلك الإصابة لم أشارك في الشوط الثاني ولكنها إصابة خفيفة".

وأوضح سوسا "الإصابة خفيفة ربما تأخذ يومين على أكثر تقدير وبعد ذلك أكون جاهزا".

وبسؤاله عن بطولة إفريقيا للأندية قال: "أنا جاهز لبطولة إفريقيا والمنافسات المقبلة".

ويلعب الزمالك ضمن مجموعة النيل في بطولة إفريقيا للأندية في أبريل المقبل.

وعن المحترفين المشاركين في البطولة اختتم تصريحاته "أنا هنا كلاعب فقط وأعتقد أن المدير الفني هو من سيحسم مصير اللاعبين بشأن بطولة إفريقيا المقبلة".