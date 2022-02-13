راديو مونت كارلو: تأكد غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن تأكد غياب سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد بعد غدا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفقا لمونت كارلو فإن راموس قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم قبل يومين فقط من المباراة وهو ما يبدد آمال وفرص لحاقه بالمباراة التي ستقام بعد يومين.

غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد سيؤجل إمكانية مواجهته الأولى مع فريقه السابق لمباراة الإياب يوم 9 مارس والتي ستكون أكثر درامية بسبب إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو وأمام جماهير ريال مدريد.

راموس كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه في خمس مباريات فقط بسبب معاناته من الإصابات المتكررة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.