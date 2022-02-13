راديو مونت كارلو: تأكد غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد

الأحد، 13 فبراير 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان × ريمس

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن تأكد غياب سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد بعد غدا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفقا لمونت كارلو فإن راموس قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم قبل يومين فقط من المباراة وهو ما يبدد آمال وفرص لحاقه بالمباراة التي ستقام بعد يومين.

أخبار متعلقة
فابينيو: سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري كلوب: الطقس أثر علينا أمام بيرنلي.. وماني لم يكن ضمن خططي للمشاركة اختبر معلوماتك عن مسيرة وليد سليمان مع الأهلي

غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد سيؤجل إمكانية مواجهته الأولى مع فريقه السابق لمباراة الإياب يوم 9 مارس والتي ستكون أكثر درامية بسبب إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو وأمام جماهير ريال مدريد.

راموس كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه في خمس مباريات فقط بسبب معاناته من الإصابات المتكررة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.

سيرجيو راموس ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة وميندي أمام سان جيرمان تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لو بارزيان: راموس يعاني من إصابة مزمنة.. ولن يشارك أمام ريال مدريد تقرير: عودة نيمار وشيكة.. وجاهز لريال مدريد
أخر الأخبار
إسلام عيسى: حققنا فوزا هاما على أهلي طرابلس بعد توقف طويل.. ورسالة إيهاب جلال لنا 13 دقيقة | الكونفدرالية
إيهاب جلال: كنا الأفضل أمام أهلي طرابلس وأهدرنا الكثير من الفرص 13 دقيقة | الكونفدرالية
مستغلا تعثر بايرن.. دورتموند يضرب يونيون برلين بثلاثية ويقلص الفارق مع الصدارة 17 دقيقة | الدوري الألماني
رغم أنف العارضة.. بيراميدز يفتتح مجموعات الكونفدرالية بالفوز على أهلي طرابلس 38 دقيقة | الكونفدرالية
كرة سلة - سوسا: تعرضت لإصابة خفيفة لذلك لم أشارك في الشوط الثاني.. وموقف بطولة إفريقيا 38 دقيقة | رياضات أخرى
راديو مونت كارلو: تأكد غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فابينيو: سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية