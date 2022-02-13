كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري

يرى مصطفى مكاوي "كيجو" لاعب سلة الزمالك أن تجربة كأس العالم والمشاركة لأول مرة صعبة على الفريق.

وحقق الزمالك المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 113-78 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقال كيجو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "التجربة كانت صعبة علينا جميعا".

وأوضح "هذه أول مرة نشارك في كأس العالم ونواجه فرق من أمريكا وإسبانيا".

وأضاف كيجو "المحترفون لم ينسجموا معنا جيدا ولم ننجح في الاستفادة منهم، اللاعبون المصريون قدموا ما عليهم".

وواصل لاعب سلة الزمالك "كانت لدينا مشكلة في الانسجام وأرى أن مشاركة جميع المحترفين في الملعب أمر غير موفق".

وتابع "أتوقع تواجدهم معنا في فترة التوقف سيمنحنا انسجاما أكثر في بطولة إفريقيا".

وعن تحية الجماهير لهم رغم الخسارة اختتم كيجو تصريحاته "أشكر جماهير الزمالك هم الأساس وإن شاء الله سنصالحهم بالدوري وببطولة إفريقيا"