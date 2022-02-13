كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري

الأحد، 13 فبراير 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يرى مصطفى مكاوي "كيجو" لاعب سلة الزمالك أن تجربة كأس العالم والمشاركة لأول مرة صعبة على الفريق.

وحقق الزمالك المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من ليكلاند ماجيك الأمريكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر الزمالك أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 113-78 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك رابع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليكلاند ماجيك سلة - بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس.. الاتحاد المصري يوقف مسؤول حسابات التواصل كرة سلة - النسخة 31 من كأس العالم للأندية.. الزمالك أول ممثل لقارة إفريقيا كرة سلة - قائد بورجوس: الزمالك يمتلك لاعبين مميزين.. وسنحاول التخلص من ضغط جماهيره

وقال كيجو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "التجربة كانت صعبة علينا جميعا".

وأوضح "هذه أول مرة نشارك في كأس العالم ونواجه فرق من أمريكا وإسبانيا".

وأضاف كيجو "المحترفون لم ينسجموا معنا جيدا ولم ننجح في الاستفادة منهم، اللاعبون المصريون قدموا ما عليهم".

وواصل لاعب سلة الزمالك "كانت لدينا مشكلة في الانسجام وأرى أن مشاركة جميع المحترفين في الملعب أمر غير موفق".

وتابع "أتوقع تواجدهم معنا في فترة التوقف سيمنحنا انسجاما أكثر في بطولة إفريقيا".

وعن تحية الجماهير لهم رغم الخسارة اختتم كيجو تصريحاته "أشكر جماهير الزمالك هم الأساس وإن شاء الله سنصالحهم بالدوري وببطولة إفريقيا"

كرة سلة الزمالك كيجو
نرشح لكم
كرة سلة - سوسا: تعرضت لإصابة خفيفة لذلك لم أشارك في الشوط الثاني.. وموقف بطولة إفريقيا كرة سلة - الزمالك رابع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليكلاند ماجيك انتهت مونديال السلة - الزمالك (78)-(113) ليكلاند ماجيك.. نهاية المباراة سلة - بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس.. الاتحاد المصري يوقف مسؤول حسابات التواصل
أخر الأخبار
رغم أنف العارضة.. بيراميدز يفتتح مجموعات الكونفدرالية بالفوز على أهلي طرابلس 5 دقيقة | الكونفدرالية
كرة سلة - سوسا: تعرضت لإصابة خفيفة لذلك لم أشارك في الشوط الثاني.. وموقف بطولة إفريقيا 6 دقيقة | رياضات أخرى
راديو مونت كارلو: تأكد غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فابينيو: سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري 34 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب: الطقس أثر علينا أمام بيرنلي.. وماني لم يكن ضمن خططي للمشاركة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك عن مسيرة وليد سليمان مع الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك رابع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليكلاند ماجيك ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية