كرة سلة - الزمالك رابع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليكلاند ماجيك

الأحد، 13 فبراير 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

الزمالك - ليكلاند ماجيك - كرة سلة

خسر فريق رجال الزمالك لكرة السلة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 113-78 والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك الزمالك في البطولة للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا بعد فوزه بلقب إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA للمرة الأولى في تاريخ القارة.

وكان ليكلاند ماجيك قد خسر في نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي بينما الزمالك خسر من سان بابلو بورجوس الإسباني.

وصف المباراة

بدأت الفترة الأولى بتسجيل الزمالك لثلاثيتين متتاليتين لتصبح النتيجة 6-2.

وعاد ليكلاند في النصف الأول من الفترة وتقدم لأول مرة بنتيجة 11-10.

ووسع الفريق الأمريكي النتيجة 22-12 مما دفع ويليام فويجت المدير الفني لطلب وقت مستقطع.

وانتهت الفترة الأولى بنتيجة 30-21 لصالح الفريق الأمريكي.

ونجح الفريق الأمريكي في توسيع الفارق في الفترة الثانية بثلاثيات متتالية.

وانتهت الفترة بتفوق ليكلاند ماجيك بفارق 20 نقطة لتصبح النتيجة 63-43.

وبدأت الفترة الثالثة بتفوق الفريق الأمريكي بتسجيل 8 نقاط متتالية قبل أن يعود الزمالك من جديد لتقليص الفارق.

وانتهت الفترة باستمرار تفوق ليكلاند ماجيك وبنتيجة 83-57.

وفي الفترة الرابعة هيمن فريق ليكلاند ماجيك على مجريات المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 113-78.

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