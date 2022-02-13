ألافيس ينهي السلسلة الكارثية وينتصر على فالنسيا

فاز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب مينيديزوروتزا بالجولة 24 للدوري الإسباني.

ألافيس تقدّم بواسطة مامادو لوم ندياي، قبل أن يتعادل فالنسيا بواسطة جونسالو جيديش، لكن خوسيلو سجل هدف الانتصار لـ ألافيس.

ليرفع ألافيس رصيده إلى 20 نقطة في المركز 18 بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

بينما تجمّد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز 12، ليفوز فرصة القفز إلى المركز التاسع.

وأوقف ألافيس سلسلة 11 جولة متتالية دون انتصارات هذا الموسم، وهي أسوأ سلسلة في تاريخه بالدوري الإسباني.

كما حقق خوسيه لويس مينيديلبار المدير الفني لـ ألافيس فوزه الأول مع الفريق بعد تعادلين و3 هزائم.

وأكمل فالنسيا 6 مباريات متتالية دون انتصار في الدوري الإسباني، إذ لم يعرف طريق الفوز في العام 2022.

ألافيس تقدّم بواسطة السنغالي لوم ندياي بطل إفريقيا في الدقيقة 14.

لكن البرتغالي جيديش تعادل لـ فالنسيا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، رافعًا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

لكن خوسيلو سجل هدف انتصار ألافيس في الدقيقة 76 من ركلة جزاء أخرى.

ليرفع خوسيلو رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وصل خوسيلو إلى 34 هدفًا بقميص ألافيس في 100 مباراة مع الفريق الباسكي.