قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة وميندي أمام سان جيرمان
الأحد، 13 فبراير 2022 - 16:58
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه المسافرة إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء بملعب حديقة الأمراء.
وشهدت القائمة عودة كريم بنزيمة الذي ابتعد الأسابيع الماضية للإصابة، وكذلك عودة مواطنه فيرلان ميندي بعد تعافيه من الإصابة.
ولا يغيب أي لاعب من قائمة الفريق الأول لـ ريال مدريد عن الرحلة إلى باريس.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @PSG_espanol!#UCL pic.twitter.com/pzphTsEHBj— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2022
قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس فويدياس
الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – فيرلان ميندي – مارسيلو
الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – إيسكو ألاركون
الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – جاريث بيل – ماريانو دياز