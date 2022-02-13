الزمالك يعلن نقل مباراته مع سموحة إلى برج العرب

الأحد، 13 فبراير 2022 - 16:56

كتب : إبراهيم رمضان

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كشف أحمد حسني المدير الإداري للزمالك، عن نقل مباراة الفريق أمام سموحة بالجولة التاسعة في الدوري الممتاز إلى ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية بدلا من ستاد الإسكندرية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك بعد موافقة مسؤولي سموحة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك عقب الاتصالات التي أجراها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويواجه الزمالك فريق سموحة الثلاثاء المقبل في الخامسة والنصف مساء.

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وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نقل سموحة والزمالك من استاد الإسكندرية إلى برج العرب.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "قررنا نقل مباراة سموحة والزمالك إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية".

وبرر "كثرة إقامة المباريات في استاد الإسكندرية سيجعل أرضية الملعب لن تتحمل إقامة لقاءات أخرى عليها لذا تقرر نقل المواجهة المعنية".

سموحة الزمالك في الدوري
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