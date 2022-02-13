صدارة مؤقتة بصناعة غير مألوفة.. ميلان يعبر عقبة سامبدوريا

الأحد، 13 فبراير 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

ميلان - سامبدوريا

فاز ميلان على ضيفه سامبدويا بهدف وحيد في ملعب سان سيرو بالجولة 25 للدوري الإيطالي.

وسجّل رافاييل لياو هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأولى للمباراة.

ليرفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

فيما تجمّد رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز 16، بفارق 3 نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط.

وسُجل هدف ميلان بصناعة حارس المرمى مايك ميانيان الذي أرسل كرة طولية استلغها لياو بمهارة وسجل هدف اللقاء الوحيد.

لينتصر ميلان ذهابًا وإيابًا على سامبدوريا في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2015\2016.

وعاد ميلان لطريق الانتصارات بعد أن فرّط في 5 نقاط بآخر جولتين من الدوري الإيطالي.

وعجز سامبدوريا عن تحقيق فوز ثانٍ على التوالي في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي.

هدف مبكر

التقدُم لم يتأخر لـ ميلان إذ سجله لياو في الدقيقة السابعة بعد كرة طولية من ميانيان، تسلمها البرتغالي على الجهة اليسرى واخترق وسجّل هدف اللقاء الوحيد.

ليرع لياو رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم والعاشر إجمالًا له في مختلف المسابقات، إذ يعيش أفضل موسم تهديفي في مسيرته.

كما صنع الفرنسي ميانيان حارس مرمى ميلان أول هدف في مسيرته الكروية.

في الشوط الثاني حاول ميلان قتل المباراة بفرصتين عن الطريق الفرنسي أوليفييه جيرو، لكن مهاجم تشيلسي السابق لم ينجح في التسجيل.

في المقابل دخل المخضرم فابيو كوالياريلا في صفوف سامبدوريا، دون أن يحسّن من وضع الفريق القادم من جنوى.

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