أكرم توفيق يسافر إلى الدوحة لبدء مرحلة التأهيل الأولى

الأحد، 13 فبراير 2022 - 14:17

كتب : حسام نور الدين

أكرم توفيق - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

يسافر أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى قطر، مطلع الأسبوع المقبل، لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي في أكاديمية اسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال: "أكرم توفيق يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي، وسوف ينتهي من إجراءات السفر خلال أيام".

وأوضح "يطير أكرك إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل في اسبيتار وفقا لما حدده الطبيب كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي في النمسا".

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وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأجرى توفيق جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك الذي يجري معظم العمليات الجراحية الكبيرة للاعبي بايرن ميونيخ ويوفنتوس، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

أكرم توفيق الأهلي
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