بعد البرونزية.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة ووزير الرياضة يستقبل الفريق

الأحد، 13 فبراير 2022 - 13:55

كتب : حسام نور الدين

احتفال لاعبو الأهلي بالهدف ضد الهلال - كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة، من أبو ظبي، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد فاز على الهلال السعودي أمس برباعية دون رد ليحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

واستقبل البعثة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث وحرص الوزير والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي على استقبال اللاعبين وتوجيه التحية لهم بعد الترويج ببرونزية العالم للعام الثاني على التوالي.

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ويواصل الأهلي تدريباته غدا الإثنين بعد الحصول على راحة اليوم الأحد بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيزهم قبل السفر إلى السودان.

وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين غدا، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي الهلال في مستهل مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في إطار حملته للحفاظ على اللقب الذي حصل عليه في النسختين الماضيتين.

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