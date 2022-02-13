"مرحبا في عرين الأسود".. الاتحاد السنغالي يعلن موعد افتتاح الملعب المستضيف لمواجهة مصر

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم موعد افتتاح الملعب الجديد في مدينة ديامناديو في ضواحي العاصمة داكار، والذي سيتسع لـ 50 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح الملعب يوم 22 فبراير الجاري.

وكتب الاتحاد السنغالي عبر تويتر: "الملعب الجديد للسنغال يتسع لـ 50000 متفرج سيتم افتتاحه يوم 22 فبراير 2022، مرحبا بكم في عرين الأسود".

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الملعب الجديد سيحصل على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بنهاية الأسبوع الجاري.

D’une capacité de 50.000 places, le tout nouveau stade du Sénégal sera inauguré le 22 février 2022 à Diamniadio. Bienvenue dans l’antre du lion. 🏟♥️ pic.twitter.com/TwkW810Tlw — FSF (@Fsfofficielle) February 11, 2022

ومن المنتظر أن يستضيف الملعب مواجهة مصر في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 نهاية مارس المقبل.

ويواجه الفراعنة، من هزمهم في نهائي أمم إفريقيا 2021، أسود التيرانجا، في القاهرة أولا يوم 24 مارس، قبل مواجهة الإياب المؤهلة إلى مونديال قطر.