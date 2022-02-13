"مرحبا في عرين الأسود".. الاتحاد السنغالي يعلن موعد افتتاح الملعب المستضيف لمواجهة مصر

الأحد، 13 فبراير 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

استاد ديامناديو

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم موعد افتتاح الملعب الجديد في مدينة ديامناديو في ضواحي العاصمة داكار، والذي سيتسع لـ 50 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح الملعب يوم 22 فبراير الجاري.

وكتب الاتحاد السنغالي عبر تويتر: "الملعب الجديد للسنغال يتسع لـ 50000 متفرج سيتم افتتاحه يوم 22 فبراير 2022، مرحبا بكم في عرين الأسود".

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وحسبما علم FilGoal.com، فإن الملعب الجديد سيحصل على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بنهاية الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن يستضيف الملعب مواجهة مصر في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 نهاية مارس المقبل.

ويواجه الفراعنة، من هزمهم في نهائي أمم إفريقيا 2021، أسود التيرانجا، في القاهرة أولا يوم 24 مارس، قبل مواجهة الإياب المؤهلة إلى مونديال قطر.

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