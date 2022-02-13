حمدي فتحي: الأهلي يحب المباريات الكبيرة.. وبرونزية العام الماضي أغلى

الأحد، 13 فبراير 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي

يرى حمدي فتحي لاعب الأهلي أن برونزية كأس العالم للأندية العام الماضي كانت أصعب من العام الحالي التي اقتنصها الأهلي بعد إسقاط الهلال السعودي بنتيجة 4-صفر يوم السبت.

وقال فتحي عبر قناة الأهلي:"برونزية العام الماضي كانت أغلى، لأنها كانت الأولى لي في أول موسم وكانت صعبة".

وواصل "اعتدنا في الأهلي على المباريات الكبيرة، نتحدث كلاعبين دوما على التركيز في المباريات الكبيرة. سيطرنا على اللقاء من قبل طرد لاعب الهلال. قبل المباراة كنت أثق أننا لو سجلنا مبكرا سنفوز".

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ونال الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2006 و2020.

وبدأ الأهلي البطولة بإسقاط مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي.

قبل أن يخسر أمام بالميراس في الدور نصف النهائي.

وحسم تشيلسي اللقب بالفوز بنتيجة 2-1 على بالميراس.

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