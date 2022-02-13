موسيماني: اندهشت مما طلبه كانتي مني

الأحد، 13 فبراير 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعجبه من تواضع نجولو كانتي نجم تشيلسي بعد مراسم التتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

تشيلسي توج باللقب على حساب بالميراس البرازيلي، بينما حصد الأهلي الميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي، في البطولة التي استضافتها الإمارات.

وقال موسيماني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد اندهشت عندما سألني كانتي عما إذا كان بإمكاني السماح بمقابلة أليو ديانج".

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وأضاف "إنه التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي".

وتسلم الأهلي الميداليات البرونزية بعدما حصل المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوجه الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد، الذي شهد مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، للمشاركة في مراسم التتويج وتسلم الميداليات البرونزية.

وذلك بعدما خاض مباراة الهلال السعودي في ملعب آل نهيان.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور التمهيدي.

قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد، ويلتقي الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح تشيلسي الإنجليزي في الفوز بكأس العالم للأندية، بعد الانتصار على بالميراس البرازيلي ثنائية مقابل هدف.

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