أكرم توفيق يكشف حديث محمد صلاح معه عقب الإصابة

الأحد، 13 فبراير 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

تحدث أكرم توفيق الظهير الأهلي ومنتخب مصر عن إصابته في كأس أمم إفريقيا وحديث محمد صلاح قائد المنتخب معه فيما تلاها.

وقال أكرم توفيق فى تصريحاته لقناة النهار: "محمد صلاح تواصل معي وحثني على العودة إلي الملاعب سريعا، ولكن بالتركيز خلال فترة العلاج من الإصابة".

وأضاف "صلاح قال لي إن الإصابة قدر ومن الممكن أن تحدث لأي لاعب فى سن صغير، ولكن لابد من العلاج بشكل جيد من أجل العودة للملاعب بقوة".

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وتابع "عدت لمصر اليوم، وسأسافر إلي قطر في الفترة المقبلة من أجل استكمال البرنامج العلاجي ثم سأتبع رأي الطبيب بشأن توقيت العودة إلي القاهرة".

وواصل توفيق "أتمني العودة للملاعب والمشاركة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر ولكن الحمد لله على كل شيء. سأنتظم فى برنامجي العلاجي من أجل العودة إلى الملاعب".

أيضا تحدث أكرم توفيق عما قاله كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر للاعبين خلال كأس أمم إفريقيا، وعن تواصل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي معه عقب الإصابة.

وأوضح توفيق "كيروش كان يتحدث معنا فى المعسكر خلال كأس الأمم الأفريقية عن الفوز من أجل إسعاد الجماهير، وموسيماني تواصل معي عقب الإصابة".

يذكر أن الظهير الأيمن للأهلي تعرض لهذه الإصابة في أولى مباريات مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا.

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