وليد سليمان: شعور الاعتزال صعب.. ولم أقرر ماذا سأفعل

وجه وليد سليمان نجم الأهلي الشكر لجمهور فريقه، وذلك بعد اعلانه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وقال وليد سليمان عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "جمهور الأهلي على رأسي، دعمني كثيرا وشجعني كثيرا وأتمنى أن أكون ما قدمته مع النادي نال رضاهم".

وأضاف "من الصعب بالنسبة لي اعتزال أو رحيل جميع زملائي لاعبي الجيل السابق في الأهلي".

وأكمل "أصعب بطولة حققها الأهلي هي دوري أبطال إفريقيا 2012 بعد أحداث بورسعيد والدوري متوقف وكنا لا نجد ملاعب للتدريبات".

وواصل "أفضل هدف سجلته في تاريخي مع الأهلي في شباك الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012".

وأشار "شعور الاعتزال صعب للغاية، أشعر أن السنوات الطويلة التي قضيتها في ملاعب كرة القدم كانت فترة قصيرة للغاية".

وأتم تصريحاته "لم أقرر بعد ماذا سأفعل بعد الاعتزال، سأجلس مع الخطيب وحسام غالي وأحمد حسن وانتظر لفترة بعد الاعتزال لاتخاذ القرار الجيد بشأن مستقبلي".

وأعلن وليد سليمان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لتنتهي مسيرته مع الأهلي استمرت 11 عاما. (طالع التفاصيل)