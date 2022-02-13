كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

تحدد موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد تحقيق برونزية كأس العالم للأندية 2021.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث بنتيجة 4-0، ليفوز بالبرونزية للعام الثاني على التوالي.

وتصل بعثة الأهلي برئاسة خالد مرتجي أمين صندوق النادي إلى مطار القاهرة قبل ظهر اليوم الأحد.

وتغادر بعثة الفريق مقر إقامتها في أبو ظبي صباح الأحد في طريقها إلى القاهرة، عقب ختام مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكانت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في الإمارات قد حرصوا على التواجد أمام فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاحتفاء بفوز الفريق بالميدالية البرونزية.

وشهد فندق الإقامة توافد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات ومشجعي الفريق، الذين حرصوا على توجيه التحية والهتاف للجهاز الفني واللاعبين على الإنجاز الكبير.

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وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.